Cade dal monopattino e sviene in strada | uomo salvato dalla polizia locale

Nel tardo pomeriggio a Castellabate, un uomo è caduto dal monopattino e si è accasciato a terra. La polizia locale intervenuta sul posto ha soccorso l’uomo, che successivamente è stato portato in ambulanza in ospedale. La zona è già stata teatro di altri incidenti simili nelle ultime settimane. Nessuna informazione è stata fornita sulle condizioni di salute dell’uomo dopo il trasporto.

Paura nel tardo pomeriggio a Castellabate, dove un uomo è rimasto ferito dopo una caduta dal monopattino lungo una strada già nota per diversi episodi simili nelle ultime settimane. L’incidente si è verificato in località Pozzillo, lungo la Via del Mare. Protagonista un 50enne residente a San. 🔗 Leggi su Salernotoday.it Leggi anche: Armi bianche, girava sul monopattino con un coltello: 20enne denunciato dalla Polizia Locale Si sente male in casa, dipendente comunale salvato dalla polizia localeUn malore improvviso nella sua abitazione, ai Colli, e l’intervento tempestivo della polizia locale che si rivela decisivo. Temi più discussi: Cade dal monopattino e sbatte la testa, 50enne grave in ospedale; Cade dal monopattino e batte la testa: giovane grave. Paura nel centro storico; Milano, 45enne in monopattino (senza casco) perde il controllo e cade: è in condizioni gravissime; Cade dal monopattino e sviene in strada: uomo salvato dalla polizia locale. Castellabate, cade del monopattino e perde i sensi: salvato dalla polizia localeCade dal monopattino e resta privo di sensi al centro della strada: salvato dalla polizia locale. L’episodio si è verificato nel tardo pomeriggio di oggi in località ... ilmattino.it Cade dal monopattino e sbatte la testa, 50enne grave in ospedaleE' ricoverato in gravi condizioni, in ospedale all'Umberto I di Nocera Inferiore, un uomo di 50 anni, rimasto vittima di un incidente avvenuto ieri in via Atzori. L'uomo ... ilmattino.it Cade con il monopattino in piazza San Michele e sbatte la testa su uno scalino: è grave - facebook.com facebook Teulada, cade dalla bici sulla provinciale: donna in codice rosso x.com