Un profumo molto conosciuto è stato riproposto nel suo primo flacone, risalente agli anni 20. La riapparizione ha suscitato un senso di nostalgia che si rivolge al passato, dimostrando che questo sentimento non riguarda solo gli anni 90 o i primi del Duemila. La scelta di riproporre la confezione originale evidenzia un desiderio di rivivere un’epoca passata attraverso il ritorno a un formato storico.

Effetto nostalgia. Un sentimento rivolto al passato che non è dedicato solo agli Anni 90 e ai primi del Duemila, come si potrebbe pensare. Ma che si spinge fino agli Anni 20 del Novecento, quando nacquero, in profumeria, le prime fragranze dei couturier. Quando nacque, per intendersi, uno dei profumi più iconici della storia olfattiva: Chanel N°5. Cosa c’entra la nostalgia con la Maison di Rue Cambon? Basta osservare la nuova edizione della fragranza (e il suo flacone, in particolare) per capire che sono un tuffo diretto nei ruggenti Twenties. Ogni dettaglio della bottiglia della nuova edizione di Chanel N°5 Eau de Toilette, richiama i codici della casa di moda, celebrando la continuità creativa di un design essenziale e senza tempo. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Un profumo iconico torna al suo primo flacone. Anni 20

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