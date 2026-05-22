Sui muri della metropolitana di Teheran da alcuni giorni si può leggere un manifesto che ha attirato l'attenzione. L’immagine rappresenta un messaggio diretto indirizzato all’ex presidente degli Stati Uniti, associato a un riferimento al prezzo da pagare per la pace. La presenza di questo manifesto si inserisce in un contesto di tensioni tra l’Iran e gli Stati Uniti, con il testo che sembra sottolineare le conseguenze di decisioni politiche passate. La sua diffusione ha suscitato diverse reazioni tra i cittadini e le autorità locali.

Sui muri della metropolitana di Teheran, da qualche giorno, campeggia un manifesto che merita di essere studiato con attenzione. Donald Trump è in ginocchio, in posizione di vassallaggio, mentre porge alla camera un mazzo di banconote. La didascalia, in farsi, recita: «Reddito annuo di 100 miliardi di dollari dallo Stretto di Hormuz per l’Iran». Non è un meme, né la solita propaganda. È l’immagine plastica di quello che, negli ultimi giorni, sta prendendo forma nei canali di mediazione tra Washington e Teheran. La guerra che il presidente americano ha lanciato il 28 febbraio si chiuderà con un assetto in cui l’Iran incasserà royalties sul transito attraverso lo Stretto di Hormuz e l’ Oman si dividerà la torta. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Iran-Usa, qual è il prezzo della pace imposto a Trump

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Iran-Usa, pace lontana. Il rifiuto di Teheran, la rabbia di Trump

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