Iran-Usa qual è il prezzo della pace imposto a Trump
Sui muri della metropolitana di Teheran da alcuni giorni si può leggere un manifesto che ha attirato l'attenzione. L’immagine rappresenta un messaggio diretto indirizzato all’ex presidente degli Stati Uniti, associato a un riferimento al prezzo da pagare per la pace. La presenza di questo manifesto si inserisce in un contesto di tensioni tra l’Iran e gli Stati Uniti, con il testo che sembra sottolineare le conseguenze di decisioni politiche passate. La sua diffusione ha suscitato diverse reazioni tra i cittadini e le autorità locali.
Sui muri della metropolitana di Teheran, da qualche giorno, campeggia un manifesto che merita di essere studiato con attenzione. Donald Trump è in ginocchio, in posizione di vassallaggio, mentre porge alla camera un mazzo di banconote. La didascalia, in farsi, recita: «Reddito annuo di 100 miliardi di dollari dallo Stretto di Hormuz per l’Iran». Non è un meme, né la solita propaganda. È l’immagine plastica di quello che, negli ultimi giorni, sta prendendo forma nei canali di mediazione tra Washington e Teheran. La guerra che il presidente americano ha lanciato il 28 febbraio si chiuderà con un assetto in cui l’Iran incasserà royalties sul transito attraverso lo Stretto di Hormuz e l’ Oman si dividerà la torta. 🔗 Leggi su Lettera43.it
Iran-Usa, pace lontana. Il rifiuto di Teheran, la rabbia di Trump
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