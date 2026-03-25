L’Irán ha respinto con fermezza la proposta di pace degli Stati Uniti rivolta a risolvere il conflitto, rispondendo con un commento sarcastico e criticando il piano. La reazione di Teheran è arrivata poco dopo l’annuncio di Washington, mentre le parti sembrano ancora lontane da un accordo ufficiale. La disputa si inserisce in un quadro di tensioni già elevate tra i due paesi.

La proposta di pace degli Stati Uniti per porre fine al conflitto con l’Iran si è scontrata con un netto rifiuto da parte di Teheran, accompagnato da una risposta carica di sarcasmo. Un funzionario iraniano citato dai media di stato ha definito il piano americano “eccessivo” e ha dichiarato che Washington sta “negoziando con se stessa”, evidenziando la distanza ancora enorme tra le due parti. Secondo quanto riportato dall’Associated Press, l’Iran ha ricevuto un piano di pace articolato in 15 punti dall’amministrazione Trump, trasmesso attraverso il Pakistan che sta agendo da intermediario. Il contenuto completo del documento non è stato reso... 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - “Ormai negoziano con sé stessi”: l’Iran deride il piano di pace di Trump, ma qual è la controproposta?

Articoli correlati

“Riapertura Hormuz e smantellamento delle capacità nucleari”: il piano Usa. L’Iran deride Trump: “Siete così nei guai che negoziate con voi stessi”Smantellamento delle capacità nucleari esistenti che sono già state accumulate, un impegno da parte dell’Iran a non perseguire mai lo sviluppo di...

Guerra, Iran deride Trump: “Siete così nei guai che negoziate con voi stessi”. Nove morti in Libano, missili di Teheran su IsraeleLa crisi in Medio Oriente entra in una fase ancora più delicata e contraddittoria, sospesa tra l’ipotesi di un negoziato e il rischio concreto di una...

Attacco all’Iran Perché Stati Uniti e Israele hanno iniziato la guerra

Approfondimenti e contenuti su Ormai negoziano

Argomenti discussi: Quindici punti e a capo | L’Iran smentisce la trattativa e accusa gli Stati Uniti di negoziare con sé stessi; L’Iran smentisce la trattativa e accusa gli Stati Uniti di negoziare con sé stessi.