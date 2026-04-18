Petroliere attraversano lo Stretto di Hormuz Ma resta il nodo del blocco Usa dei porti iraniani Trump | Senza accordo rimarrà- La diretta

Dopo settimane di tensioni crescenti, le petroliere hanno attraversato lo Stretto di Hormuz, segnando un possibile passo verso una riduzione delle tensioni. Tuttavia, resta irrisolto il nodo del blocco dei porti iraniani imposto dagli Stati Uniti. In un intervento pubblico, un esponente dell’amministrazione americana ha confermato che, senza un accordo, il blocco rimarrà in vigore. La situazione resta comunque sotto osservazione, con segnali di un possibile avvicinamento diplomatico.

Dopo settimane di escalation seguite all’attacco del 28 febbraio, si apre uno spiraglio diplomatico: l’Iran annuncia la riapertura dello Stretto di Hormuz, legandola però alla fine del blocco navale Usa sui propri porti. Mentre Donald Trump parla di un accordo sul nucleare «molto vicino » (che prevede il trasferimento dell’uranio arricchito negli Stati Uniti), esplode la tensione tra Washington e Tel Aviv. Netanyahu si dice «scioccato» dal veto imposto dalla Casa Bianca ai raid israeliani in Libano, condizione essenziale per la tregua di 10 giorni siglata il 17 aprile. Sullo sfondo, la diplomazia internazionale si muove a Parigi con una nuova Coalizione dei volenterosi a guida franco-britannica per garantire la sicurezza della navigazione, una missione difensiva a cui anche l’Italia si prepara a contribuire.🔗 Leggi su Open.online

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