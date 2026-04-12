Nella notte europea, il vicepresidente degli Stati Uniti ha annunciato che i colloqui con l’Iran a Islamabad si sono conclusi senza un accordo. Le discussioni riguardavano questioni legate al nucleare e allo Stretto di Hormuz, ma non si è trovato un'intesa tra le parti. Vance ha precisato che gli Stati Uniti sono stati disponibili a trattare, tuttavia non è stato possibile raggiungere un risultato condiviso.

«Non abbiamo raggiunto un accordo». Arriva nella notte europea l’annuncio di JD Vance, vicepresidente degli Stati Uniti, della fumata nera nei colloqui con l’Iran a Islamabad. La delegazione Usa lascia il Pakistan. I principali scogli: Hormuz, Libano, nucleare, sanzioni, asset congelati e riparazioni di guerra. Gelo sui negoziati con Islamabad che chiede di rispettare comunque il cessate il fuoco. Stando a quanto riferisce Al Jazeera Vance avrebbe sottolineato un’apertura americana che gli iraniani avrebbero disconosciuto: «Siamo stati piuttosto flessibili, ma non siamo riusciti a compiere progressi», il resoconto di Vance. Secondo Teheran, invece, «i negoziati sono falliti per le richieste irragionevoli degli Usa».🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Fumata nera a Islamabad tra Usa e Iran. Vance: “Noi accomodanti, ma non c’è stato accordo”. I nodi su nucleare e Hormuz

Negoziati USA-Iran a Islamabad: prima fumata nera. Vance torna in America. Non c'è accordo su Hormuz e nucleareIl terzo round di colloqui tra Stati Uniti e Iran, ospitato nella capitale pakistana Islamabad, si è concluso senza il raggiungimento di un accordo.

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