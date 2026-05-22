Iran-Usa ore frenetiche | Pronta la bozza dell' accordo I nove punti
Nelle ultime ore si sono susseguite intense discussioni tra Stati Uniti e Iran, con una bozza di accordo in fase di definizione. La mediazione del Pakistan ha portato a un documento che comprende nove punti principali. Secondo fonti vicine alle trattative, si prevede che la versione finale della bozza venga resa pubblica nelle prossime ore. La situazione rimane molto movimentata, con le parti che cercano di trovare un’intesa definitiva.
La bozza finale di un possibile accordo tra gli Stati Uniti e l'Iran, mediato dal Pakistan, dovrebbe essere resa nota nelle prossime ore. Lo riporta la televisione Al Arabiya secondo cui il testo prevederebbe nove punti, tra cui un cessate il fuoco immediato, completo e incondizionato su tutti i fronti. Garantita anche la libertà di navigazione nel Golfo Persico, nello Stretto di Hormuz e nel Mar di Oman. Entrambe le parti si impegnano a non colpire strutture militari, civili o economiche. La bozza richiama al rispetto della sovranità e dell'integrità territoriale, oltre che alla non interferenza negli affari interni. Se l'intesa fosse firmata, verrebbe istituito un meccanismo congiunto per il monitoraggio e la risoluzione delle controversie. 🔗 Leggi su Iltempo.it
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