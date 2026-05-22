Iran-Usa ore frenetiche | Pronta la bozza dell' accordo I nove punti

Nelle ultime ore si sono susseguite intense discussioni tra Stati Uniti e Iran, con una bozza di accordo in fase di definizione. La mediazione del Pakistan ha portato a un documento che comprende nove punti principali. Secondo fonti vicine alle trattative, si prevede che la versione finale della bozza venga resa pubblica nelle prossime ore. La situazione rimane molto movimentata, con le parti che cercano di trovare un’intesa definitiva.

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