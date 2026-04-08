Iran ore frenetiche prima della tregua | il ruolo chiave di Khamenei nel sì all’accordo

Nelle ultime ore prima della possibile tregua, le autorità iraniane sono impegnate in colloqui intensi per definire un accordo. La decisione finale è stata influenzata dal ruolo di un leader di alto livello, considerato decisivo nel processo. La situazione si sblocca mentre si avvicina il termine imposto dall’amministrazione statunitense, con funzionari di entrambe le parti che lavorano per trovare un’intesa.

(Adnkronos) – Lunedì, a poche ore dalla scadenza dell’ultimatum del presidente Trump, funzionari statunitensi e israeliani avrebbero appreso che la Guida Suprema Mojtaba Khamenei aveva dato istruzioni ai propri negoziatori, per la prima volta dall’inizio della guerra, di muoversi in direzione di un accordo. A scriverne – citando un funzionario israeliano, un funzionario regionale e. L'articolo proviene da. Nessun post correlato. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

Iran e Usa, come si è arrivati alla tregua? L'asse Cina-Pakistan, l'ok di Mojtaba Khamenei e la «sorpresa» di IsraeleUn dietrofront inatteso ha segnato un punto decisivo nel conflitto in Medio Oriente.

Il futuro della Fiorentina. Nel segno della continuità. Il ruolo chiave di CatherineFirenze, 18 gennaio 2026 – Chissà che cosa si sono detti, nei giorni scorsi, Rocco e Catherine sul futuro della Fiorentina.

Temi più discussi: Trump avverte l'Iran, 'accordo in 48 ore o sarà l'inferno'; Guerra nel Golfo, mercati col fiato sospeso; Scambio di contatti sulla proposta d'accordo, per Axios tregua di 45 giorni e riapertura di Hormuz; No dell'Iran alla tregua di 45 giorni: Non accettiamo ultimatum. Ucciso il capo dell'intelligence dei Pasdaran.

Iran, ore frenetiche prima della tregua: il ruolo chiave di Khamenei nel sì all’accordoA poche ore dall’ultimatum di Trump, Khamenei ha preso una decisione decisiva dietro le quinte, sbloccando un accordo sul cessate il fuoco e scongiurando l’escalation in Medio Oriente ... adnkronos.com

Iran: media, parti ricevono piano tregua. Notte di contattiUltime notizie AGI - Agenzia Giornalistica Italia: News online di Cronaca, Economia, Politica, Estero, Spettacolo, Sport, Cronaca Locale - AGI.it ... agi.it

Il cessate il fuoco fra Usa e Iran è una buona notizia. La diplomazia ha prevalso, ma questo non può portare a facili entusiasmi. Ora serve un accordo più ampio e organico sul futuro dell’area del Golfo Persico e del Medio Oriente che punti al raggiungimento d - facebook.com facebook

Iran e la tregua di 2 settimane, il prezzo del petrolio crolla con la riapertura dello Stretto di Hormuz: x.com