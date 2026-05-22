Iran Trump vede i consiglieri di sicurezza Axios | Valuta un attacco salvo svolte dell’ultimo minuto Teheran | L’accordo non è imminente – La diretta

Il presidente degli Stati Uniti si è incontrato con i suoi consiglieri di sicurezza, mentre fonti di Axios segnalano che si sta valutando un possibile attacco, a meno di sviluppi dell’ultimo minuto. Nel frattempo, le autorità iraniane hanno dichiarato che un accordo non è vicino, anche se si era parlato di una bozza finale tra i due Paesi. È il 84esimo giorno di escalation tra Washington e Teheran.

Era iniziato con le più rosee previsioni l’84esimo giorno di guerra tra Usa e Iran. Con Al Arabiya, che parlava di una bozza finale di un accordo tra i due Paesi annunciata entro poche ore. Nulla si è concretizzato nelle ultime ore. Proseguono le distanze tra Teheran e Washington. Con il presidente Usa che, secondo fonti informate ad Axios, starebbe valutando un attacco all’Iran, senza svolte negoziali in vista. Tutti gli aggiornamenti Trump ha visto i consiglieri di sicurezza. Axios: «Valuta l'attacco dell'Iran salvo svolte» Donald Trump ha avuto questa mattina una riunione con i suoi consiglieri alla sicurezza nazionale sull’Iran. Lo riporta Axios citando alcune fonti, secondo le quali il presidente USA sta seriamente valutando di attaccare l’Iran a meno di una svolta dell’ultimo minuto nei negoziati. 🔗 Leggi su Open.online

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Trump meets national security team on Iran proposal as Iran's FM meets Putin

Sullo stesso argomento

Leggi anche: Iran, Trump minaccia di nuovo Teheran. E convoca i consiglieri della sicurezza

Trump convoca i consiglieri per la sicurezza per discutere possibili azioni contro l’Iran: “Teheran si sbrighi o non rimarrà più niente”Donald Trump ha convocato al suo golf club in Virginia i suoi massimi consiglieri per la sicurezza per discutere della guerra in Iran.

In stallo sull’Iran, Trump non vede l’ora di bombardare qualcosa… x.com

Axios: 'Trump ha visto i consiglieri alla sicurezza, valuta attacco a Iran senza svolta'- Donald Trump ha avuto questa mattina una riunione con i suoi consiglieri alla sicurezza nazionale sull'Iran. Lo riporta Axios citando alcune fonti, secondo le quali il presidente sta seriamente valu ... ansa.it

Trump dice che rinvierà l'attacco programmato all'Iran domani su richiesta dei leader del Medio Oriente reddit

Trump: Siamo nelle fasi finali dei negoziati con l’IranIl presidente americano Donald Trump ha ribadito che gli Usa non consentiranno a Teheran di avere l'arma nucleare ... interris.it