Iran Trump minaccia di nuovo Teheran E convoca i consiglieri della sicurezza

Il presidente degli Stati Uniti ha nuovamente rivolto un avvertimento all’Iran, scrivendo su una piattaforma social che il tempo sta per scadere. Contestualmente, ha convocato i consiglieri della sicurezza nazionale per discutere la situazione. La comunicazione arriva in un momento di stallo nei negoziati tra i due paesi, senza dettagli specifici sui contenuti delle trattative o sulle azioni imminenti. La questione delle relazioni tra Washington e Teheran resta al centro dell’attenzione internazionale.

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