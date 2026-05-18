Iran Trump minaccia di nuovo Teheran E convoca i consiglieri della sicurezza
Il presidente degli Stati Uniti ha nuovamente rivolto un avvertimento all’Iran, scrivendo su una piattaforma social che il tempo sta per scadere. Contestualmente, ha convocato i consiglieri della sicurezza nazionale per discutere la situazione. La comunicazione arriva in un momento di stallo nei negoziati tra i due paesi, senza dettagli specifici sui contenuti delle trattative o sulle azioni imminenti. La questione delle relazioni tra Washington e Teheran resta al centro dell’attenzione internazionale.
(Adnkronos) – Nuovo avvertimento del presidente Usa Donald Trump all'Iran. "Il tempo stringe", ha scritto su Truth a fronte dello stallo nei negoziati volti a porre fine al conflitto. "Farebbero meglio a decidere velocemente o di loro non rimarrà nulla. Il tempo è essenziale", ha aggiunto. Questa dichiarazione è giunta in concomitanza con un. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
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Trump minaccia di nuovo l’Iran affermando che il tempo sta scadendo e dicendo a Teheran di muoversi a trovare un accordo altrimenti non vi resterà più nulla. x.com
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