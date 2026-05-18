Trump convoca i consiglieri per la sicurezza per discutere possibili azioni contro l’Iran | Teheran si sbrighi o non rimarrà più niente

Il precedente presidente ha convocato i consiglieri per la sicurezza nazionale per una riunione in cui si è discusso di possibili interventi contro l’Iran. Durante l’incontro, ha dichiarato che Teheran dovrebbe affrettarsi, altrimenti rischia di perdere tutto. La riunione si è tenuta in un momento di tensione tra le due parti, con recenti dichiarazioni e minacce provenienti dall’ex presidente. La decisione finale non è stata ancora comunicata pubblicamente.

Donald Trump ha convocato al suo golf club in Virginia i suoi massimi consiglieri per la sicurezza per discutere della guerra in Iran. Lo riporta la Cnn precisando che l’incontro è avvenuto sabato. Al meeting erano presenti il vice presidente JD Vance, il segretario di Stato Marco Rubio, il direttore della CiaJohn Ratcliffe e l’inviato speciale Steve Witkoff. Altri media hanno scritto ieri che l’incontro si sarebbe svolto martedì. Donald Trump ha avvertito in un post su Truth che “non rimarrà nulla” dell’Iran “se non accetterà un accordo”. “Per l’Iran il tempo stringe: è meglio che si diano una mossa e in fretta! altrimenti non rimarrà più nulla di loro. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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Trump convoca consiglieri di sicurezza per discutere Iran | 18/05/2026

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