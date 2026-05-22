Iran Trump e Putin | il ‘triangolo’ per l’uranio il nodo e le proposte

In un quadro internazionale segnato da tensioni nucleari, Donald Trump ha espresso interesse per l'uranio iraniano, mentre Teheran ha chiarito di non volerlo cedere. Nel frattempo, Vladimir Putin ha offerto la propria mediazione, cercando di facilitare un dialogo tra le parti. La questione riguarda il controllo e la disponibilità di materiale nucleare, riflettendo le complessità delle relazioni tra Stati Uniti, Iran e Russia in ambito energetico e strategico.

(Adnkronos) – Donald Trump vuole l'uranio dell'Iran, Teheran non intende cederlo, Vladimir Putin si offre come mediatore. Il complicato dialogo tra Stati Uniti e Iran per porre fine alla guerra ruota attorno ai 400 chili di uranio, arricchito al 60%, che la Repubblica islamica ha prodotto nel suo programma nucleare. Il materiale è nel sottosuolo,. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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Guerra Iran, Trump: «Sì a cessate il fuoco di 2 settimane, ma apertura completa Hormuz»

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