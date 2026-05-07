Oggi si attende una risposta dall’Iran riguardo alla proposta statunitense. La questione centrale riguarda l’uranio e le richieste di Washington, che mira a bloccare lo sviluppo nucleare iraniano per i prossimi vent’anni e a smantellare le centrali di Fordow, Natanz e Isfahan. La Cnn, citando fonti vicine a Washington, ha riferito che l’Iran potrebbe comunicare una risposta nelle prossime ore.

Roma, 6 maggio 2026 - Oggi l'Iran potrebbe rispondere alla proposta Usa, ha scritto la Cnn basandosi su fonti vicine a Washington. Ieri invece lo stesso presidente americano Donald Trump aveva parlato di una risposta prima del viaggio del tycoon in Cina, il 14-15 maggio. I riscontri positivi dei mediatori pachistani fanno ben sperare, hanno detto due funzionari dell'amministrazione Trump. La bozza Usa, presentata dal Pakistan all’Iran, punterebbe a mettere subito fine alla guerra e un periodo di 30 giorni per negoziare i punti più controversi come il programma nucleare, lo sblocco degli asset di Teheran e la sicurezza nello Stretto di Hormuz. Se gli ultimi due ostacoli sembrano superabili, il vero nodo resta l’arricchimento uranio.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Guerra in Iran, attesa già oggi la risposta di Teheran. L’uranio è il vero nodo: Trump vuole stop per 20 anni e che siano smantellate le centrali Fordow, Natanz e Isfahan

Guerra Iran, attacchi «devastanti» contro Usa e Israele: la risposta di Teheran al discorso di Trump

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