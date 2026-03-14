Il 13 marzo, dagli Stati Uniti è arrivata una comunicazione ufficiale che conferma il no di Donald Trump all'invio di uranio di Teheran in Russia. La conversazione tra il presidente statunitense e il leader russo, avvenuta la settimana precedente, è stata definita dai rispettivi uffici molto produttiva, anche se non si sono registrati dettagli sui contenuti specifici del colloquio.

Washington, 13 mar. (Adnkronos) - Alla fine, Donald Trump disse no a Vladimir Putin. Il dialogo tra il presidente degli Stati Uniti e quello russo si è riacceso la scorsa settimana con una telefonata che Casa Bianca e Cremlino hanno giudicato molto produttiva. La conversazione, incentrata sulla guerra in Iran, è stata seguita a stretto giro da un provvedimento varato dagli Usa: Washington ha rimosso per un mese le sanzioni sul petrolio russo, diventato merce preziosissima con il blocco dello Stretto di Hormuz attuato da Teheran e il conseguente aumento del prezzo del greggio. Se la revoca delle sanzioni fino al 12 aprile è un assist per Mosca, che per un mese potrà piazzare presumibilmente un numero enorme di barili, Putin deve anche incassare un no categorico dall''amico' Trump. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Iran, Trump e il no a Putin: l'uranio di Teheran non andrà in Russia

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