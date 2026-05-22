Al Arabiya | Annuncio dell’accordo Iran-Usa nelle prossime ore entrerà in vigore da subito Negoziatori verso Teheran – La diretta

Secondo fonti di Al Arabiya, nei prossimi momenti potrebbe essere annunciato un accordo tra Stati Uniti e Iran, con un'eventuale entrata in vigore immediata. I negoziatori di entrambe le parti sono attualmente a Teheran, in attesa di definire i dettagli finali dell’intesa mediata dal Pakistan. L’eventuale firma di questo accordo rappresenterebbe un passo importante nelle trattative in corso tra i due Paesi, che si sono svolte nel corso delle ultime settimane.

Continuano i negoziati di pace tra Stati Uniti e Iran, mediati dal Pakistan. Secondo fonti di Al Arabiya, la bozza finale di un accordo tra i due Paesi potrebbe essere annunciata entro poche ore e dovrebbe entrare in vigore immediatamente dopo l’annuncio. In mattinata, il segretario di Stato Usa, Marco Rubio, aveva parlato di «lievi progressi» nei colloqui. «Non voglio esagerare – aveva detto, ma c’è stato un leggero miglioramento e questo è positivo. I principi fondamentali rimangono gli stessi: l’Iran non potrà mai dotarsi di armi nucleari». Tutti gli aggiornamenti L'articolo Al Arabiya: «Annuncio dell’accordo Iran-Usa nelle prossime ore, entrerà in vigore da subito». 🔗 Leggi su Open.online

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Nessun accordo tra Usa e Iran, Trump: fermeremo le navi che hanno pagato il pedaggio a Teheran

Sullo stesso argomento

Al Arabiya: "Annuncio accordo Iran-Usa nelle prossime ore, entrerà in vigore subito"Potrebbe arrivare entro poche ore l’annuncio di un accordo tra Stati Uniti e Iran.

Leggi anche: Accordo Iran-Usa nelle prossime ore, entrerà subito in vigore – La diretta

Guerra in Iran, le news. Al Arabiya: Annuncio accordo Iran-Usa in prossime ore, subito in vigore x.com

Al Arabiya, 'annuncio accordo Iran-Usa nelle prossime ore, subito in vigore'Secondo fonti di Al Arabiya, la bozza finale di un possibile accordo tra Stati Uniti e Iran, mediato dal Pakistan, potrebbe essere annunciata entro poche ore. (ANSA) ... ansa.it

Al Arabiya: 'L'annuncio dell'accordo Iran-Usa nelle prossime ore, subito in vigore'Rubio: 'Lievi progressi nei colloqui di pace con l'Iran, è positivo'. Media arabi: 'bozza finale accordo Iran-Usa, non include nucleare e missili' (ANSA) ... ansa.it

Attacchi alle infrastrutture iraniane reddit