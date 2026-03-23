Iran la guerra in diretta | Idf | Vasta ondata attacchi su Teheran i Pasdaran | Se attaccheranno rete energetica risponderemo

Le ultime news dalla guerra in Iran dopo l'attacco di Israele e USA di oggi lunedì 23 marzo: si rischia una ulteriore escalation in Medioriente dopo l'ultimatum di Trump a Teheran: "Se non apre Hormuz colpiremo le centrali elettriche". I Pasdaran: "Se rete energetica attaccata risponderemo". 🔗 Leggi su Fanpage.it

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