Il Parlamento iraniano ha approvato un piano che prevede l’introduzione di un pedaggio per le navi in transito nello Stretto di Hormuz, secondo quanto comunicato dall’agenzia Fars. La decisione riguarda un’area considerata strategica per il traffico marittimo mondiale. La misura entrerà in vigore nelle prossime settimane, senza ulteriori dettagli sulle modalità di pagamento o sui soggetti coinvolti.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Decisione del Parlamento e ruolo strategico. Il Parlamento iraniano ha dato il via libera a un piano che prevede l’introduzione di un pedaggio per le navi in transito nello Stretto di Hormuz, come riportato dall’agenzia di stampa Fars. Nel documento ufficiale viene sottolineato il “ruolo sovrano” dell’Iran e delle sue forze armate nel controllo dello stretto, evidenziando anche la collaborazione con l’Oman nella gestione dell’area. Inoltre, il testo ribadisce il divieto per qualsiasi Paese di imporre sanzioni unilaterali contro Teheran. Un passaggio cruciale per l’energia globale. Lo Stretto di Hormuz rappresenta uno snodo fondamentale per il commercio energetico mondiale: circa un quinto delle forniture globali di petrolio e gas naturale liquefatto attraversa quotidianamente questa rotta. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Iran approva il pedaggio nello Stretto di Hormuz

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