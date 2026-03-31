L’Iran ha approvato una legge che introduce un pedaggio per le navi che attraversano lo Stretto di Hormuz. La proposta di imporre una tariffa per ottenere il permesso di passare era stata annunciata il 24 marzo scorso, senza ulteriori dettagli sulle modalità di applicazione o le motivazioni ufficiali dietro questa decisione. La misura potrebbe influenzare le rotte marittime nella regione.

L’ipotesi di una tariffa per ottenere l’autorizzazione a passare era già emersa il 24 marzo, quando Bloomberg aveva scritto che l’Iran aveva iniziato ad applicare costi di transito ad alcune navi commerciali che attraversano lo Stretto di Hormuz, istituendo di fatto un pedaggio informale sul passaggio. L’agenzia parlava di pagamenti che potevano raggiungere i 2 milioni di dollari per viaggio e che erano imposti ad hoc. Cifre imponenti che comunque alcune navi avevano provveduto a versare, a dimostrazione della crescente influenza dell’ Iran sullo Stretto, dal quale passa circa un quinto delle forniture mondiali di petrolio e gnl. Ora però il... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - L’Iran approva una legge per fare pagare un pedaggio alle navi nello Stretto di Hormuz

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