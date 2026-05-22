Nelle ultime ore si parla di un possibile accordo tra Stati Uniti e Iran riguardante i media arabi, con alcune fonti che indicano una bozza pronta per essere firmata. Tuttavia, le autorità iraniane si mostrano caute e preferiscono attendere prima di confermare qualsiasi intesa. Nel frattempo, un senatore statunitense ha annunciato un piano alternativo nel caso in cui non si riesca a riaprire lo stretto di Hormuz.

Resta ancora in sospeso l'accordo tra Stati Uniti e Iran. Se i media arabi parlano di una bozza d'intesa che potrebbe essere siglata "nelle prossime ore", Teheran predica prudenza. "Non possiamo necessariamente affermare di essere giunti a un punto in cui un accordo sia vicino", ha dichiarato il portavoce del ministero degli Esteri iraniano Esmail Baghaei, spiegando che è difficile giungere a un'intesa "dopo poche visite e colloqui". Il riferimento è alla missione a Teheran del capo di Stato maggiore dell'esercito pakistano Asim Munir, impegnato nella mediazione tra le parti. "La diplomazia ha bisogno di tempo", ha argomentato Baghaei, parlando di "settimane o mesi" e specificando che "in questa fase non si discuteranno i dettagli relativi al dossier nucleare" e che le divergenze tra Iran e Stati Uniti restano "profonde e significative". 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Iran, accordo vicino per i media arabi ma Teheran frena. Rubio: "Piano B se non riapre Hormuz"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Trump Delays Iran Attack For 72 Hours Amid Very Big Discussions | U.S-Iran War | Top News | ET Now

Sullo stesso argomento

Tregua in Libano: Teheran riapre Hormuz. Trump: “Accordo Usa-Iran è vicino”WASHINGTON (USA) – Dopo l’annuncio della riapertura da parte del ministro iraniano Abbas Araghci, la tv di Stato ha precisato che il passaggio viene...

Leggi anche: Teheran rafforza il controllo su Hormuz. Media arabi: «In fase di finalizzazione il testo dell’accordo Usa-Iran» – La diretta

#Rubio ha detto che Ci sono alcuni buoni segnali per un accordo con l' #Iran ergo vuol dire che l'attacco #USA è vicino x.com

Medio Oriente: 'Accordo vicino tra Iran e Usa', mediatori in pressing a TeheranAlmeno stando ai febbrili movimenti diplomatici che si registrano a Teheran, dove nelle ultime ore sono confluiti tutti i mediatori, a cominciare dal Pakistan, per tentare di finalizzare una prima ... ansa.it

‘Super Revolutionaries’: I radicali iraniani estremisti decisi a sabotare un accordo con gli Stati Uniti reddit

Usa e Iran, accordo più vicino. Resta il nodo dell’uranio, Khamenei: Resta qui. Trump: Lo prendiamo noiIl ministro degli Interni pakistano Mohsin Naqvi, in visita in Iran per attività di mediazione, ha incontrato oggi il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi per esaminare le ultime proposte per ... blitzquotidiano.it