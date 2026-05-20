Teheran rafforza il controllo su Hormuz Media arabi | In fase di finalizzazione il testo dell’accordo Usa-Iran – La diretta

Negli ultimi giorni si sono intensificati i segnali di un rafforzamento del controllo di Teheran sullo stretto di Hormuz, mentre fonti mediorientali riferiscono che si sta per concludere un accordo tra Stati Uniti e Iran. In questo scenario, circolano anche voci riguardo a un possibile futuro leader iraniano, con riferimenti a un ex presidente noto per le sue posizioni dure nei confronti di Israele e degli Stati Uniti. La trattativa tra le parti sembra essere in fase avanzata, secondo quanto riportato dai media arabi.

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Gli Stati Uniti e Israele avevano in mente un capo futuro per l’Iran. Si tratta di Mahmoud Ahmadinejad, l’ex presidente iraniano noto per le sue posizioni antisemite, anti-israeliane e anti-americane. A scriverlo oggi è il New York Times, che torna indietro al 28 febbraio, giorno dell’attacco di Washington e Tel Aviv a Teheran. Subito dopo la morte della Guida Suprema Ali Khamenei il presidente Donald Trump ipotizzò pubblicamente che sarebbe stato meglio se «qualcuno dall’interno» dell’Iran avesse preso il potere. Ahmadinejad al potere in Iran (contro gli ayatollah). Ahmadinejad era stato anche consultato. L’ex presidente rimase ferito il primo giorno di guerra da un attacco israeliano. 🔗 Leggi su Open.online ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Iran tightens control of Strait of Hormuz as ceasefire expiration looms Sullo stesso argomento Leggi anche: Iran, si media per una tregua di 45 giorni. Teheran: “Attacco a siti Usa in Emirati Arabi e Kuwait” – La diretta L'Iran rafforza il controllo su HormuzL'Iran ha consolidato il controllo sullo Stretto di Hormuz attraverso posti di blocco militari, controlli sulle navi, accordi diplomatici e, in... Accordi con Iraq e Pakistan, l'Iran rafforza il controllo sullo Stretto di HormuzAccordi con il Pakistan e con l’Iraq. Mentre il presidente Usa Donald Trump preparava la sua missione a Pechino continuando a sventolare la bandiera della vittoria sull’Iran con o senza l’aiuto de ... avvenire.it Tesoro USA coinvolge le banche per colpire i sistemi iraniani di riciclaggioIl Tesoro statunitense ha ordinato alle banche di rafforzare il controllo sulle reti iraniane di riciclaggio legate ai proventi del petrolio sanzionato, parte di una strategia più ampia per spingere T ... msn.com