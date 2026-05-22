Ira Sachs | il film su Peter Hujar nasce da un dialogo ritrovato

Il regista Ira Sachs ha annunciato che il suo nuovo film su Peter Hujar si basa su un dialogo ritrovato dopo cinquant'anni. Il film racconta la vita e il lavoro del fotografo attraverso testimonianze e materiali d'archivio. Nel cast, l’attore scelto per interpretare Hujar è stato comunicato di recente. La lavorazione del film si concentra sulla ricostruzione della figura di Hujar e sulla relazione con le persone che lo hanno conosciuto. La produzione sta attualmente procedendo alla fase di riprese.

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