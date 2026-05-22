Ira Sachs | il film su Peter Hujar nasce da un dialogo ritrovato

Da ameve.eu 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il regista Ira Sachs ha annunciato che il suo nuovo film su Peter Hujar si basa su un dialogo ritrovato dopo cinquant'anni. Il film racconta la vita e il lavoro del fotografo attraverso testimonianze e materiali d'archivio. Nel cast, l’attore scelto per interpretare Hujar è stato comunicato di recente. La lavorazione del film si concentra sulla ricostruzione della figura di Hujar e sulla relazione con le persone che lo hanno conosciuto. La produzione sta attualmente procedendo alla fase di riprese.

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? Punti chiave Come ha fatto un dialogo ritrovato cinquant'anni dopo a ispirare Sachs?. Chi interpreta il leggendario fotografo Peter Hujar nel nuovo film?. Perché il regista rifiuta di trasformare l'opera in un monumento storico?. Come riesce il cinema a rendere il passato un presente vibrante?.? In Breve Rebecca Hall interpreta la giornalista Linda Rosenkrantz nel film su MUBI.. Ben Whishaw interpreta il fotografo Peter Hujar, scomparso per AIDS nel 1987.. Dialogo ritrovato nel 2019 presso la Morgan Library di New York.. L'opera ricostruisce una giornata specifica avvenuta il 19 dicembre 1974.. Il 22 maggio 2026 arriva su MUBI Peter Hujar’s Day, l’ultima opera cinematografica di Ira Sachs che ricostruisce una giornata cruciale nella vita del fotografo Peter Hujar avvenuta il 19 dicembre 1974. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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Ira Sachs Q&A | Peter Hujar's Day

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