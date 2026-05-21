Il nuovo film ambientato nella New York degli anni ’80, durante la crisi dell’AIDS, racconta la storia di un attore teatrale che lotta con la sua condizione di HIV positivo. Dopo aver trascorso un periodo in ospedale a causa di complicazioni legate alla malattia, il protagonista tenta di riprendere la sua vita e il suo lavoro. La pellicola, diretta da un regista noto per il suo approccio intenso, si concentra sulle difficoltà quotidiane di chi vive con questa condizione senza tralasciare momenti di introspezione.

Ambientato nella New York della crisi AIDS, The Man I Love segue Jimmy George, performer e attore teatrale HIV positivo appena uscito dall’ospedale dopo una grave crisi legata alla malattia. Jimmy vive con il compagno Dennis, che cerca disperatamente di tenerlo in piedi tra medicine, paure e ricadute emotive, mentre l’arrivo di Vincent, giovane vicino inglese affascinato da Jimmy, incrina ulteriormente il loro equilibrio. Ira Sachs prova a raccontare tutto questo evitando il melodramma classico da “film sull’AIDS”: niente grandi scene strappalacrime, niente retorica, niente facile pietismo. L’idea è quella di mostrare la vita quotidiana, il desiderio, l’arte e il sesso come ultime forme di resistenza contro la morte. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

© Cinemaserietv.it - The Man I Love recensione: Ira Sachs firma un dramma intenso, ma Rami Malek affonda il film con una prova caricaturale

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The Man I Love di Ira Sachs - recensione Festival di Cannes 2026 Concorso

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