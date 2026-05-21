Il Festival di Cannes ha accolto con una standing ovation di oltre dieci minuti la première ufficiale di The Man I Love, il nuovo film del regista Ira Sachs presentato in concorso per la Palma d’Oro. L’attore statunitense ha condiviso le difficoltà emotive riscontrate nell’approcciarsi al personaggio principale, tracciando un parallelismo con la sua passata e iconica interpretazione cinematografica. Malek ha infatti dichiarato che l’esperienza nei panni di Freddie Mercury gli ha insegnato ad affrontare la paura e a spingersi oltre i propri limiti professionali, trovando la fiducia necessaria grazie alla guida del regista. La sinossi del film è ambientata nella New York di fine anni ’80 e segue le vicende di Jimmy George (interpretato da Malek), un performer attivo nella scena artistica downtown. 🔗 Leggi su Universalmovies.it

© Universalmovies.it - Cannes 2026 celebra The Man I Love: dieci minuti di applausi per Rami Malek nel nuovo film di Ira Sachs

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