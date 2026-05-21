Carmen la sorella di Salim El Koudri | Io e la mia famiglia ci scusiamo con i feriti

Carmen, sorella di Salim El Koudri, ha dichiarato che lei e la sua famiglia si sono scusate con le persone ferite. Nel corso di un'intervista, ha spiegato che è difficile trovare le parole adatte per esprimere il proprio dispiacere, sottolineando che il loro sentimento va oltre una semplice espressione di scuse. La famiglia ha comunicato di aver espresso le proprie scuse alle persone coinvolte nell’incidente, senza fornire dettagli sui passaggi successivi.

«È difficile, è impossibile trovare delle parole giuste.ci dispiace, ma non è neanche la parola giusta, non esiste una parola giusta che possa descrivere quanto ci dispiace. Ogni pensiero, ogni pensiero è rivolto ai feriti alle loro famiglie e a chiunque abbia vissuto e assistito all’incubo di sabato». Inizia così un lungo messaggio audio che, tra le lacrime, pronuncia Carmen El Koudri, la sorella di Salim El Koudri, il 31enne che sabato scorso ha deliberatamente investito e ferito sette passanti in centro a Modena. Il primo della classe. «Mai, mai, mai in vita mia avrei immaginato un qualcosa del genere. Nessuno, nessuno, né i miei genitori, nessuno perché è sempre stato bravo, il primo della classe, studioso, preciso, ordinato, sempre pulito anche in camera sua, sia lo studente che il figlio perfetto. 🔗 Leggi su Open.online

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Salim El Koudri e il lavoro chiesto alla Nato: «Come si mangia in mensa?». La sorella: «Io femminista»Salim El Koudri, l’uomo dell’attentato di Modena, qualche anno fa ha telefonato alla base Nato di Camp Derby per chiedere un lavoro.

Travolge folla a Modena. “Era un ragazzo preciso, è cambiato dopo la laurea”: parla la sorella di Salim El KoudriLa sorella di Salim El Koudri racconta il suo dolore dopo la follia di sabato scorso in Via Emilia, a Modena: rivede continuamente i video e fatica a...

La sorella di El Koudri in lacrime, 'ogni pensiero a chi ha subito l'incubo'(ANSA) - BOLOGNA, 21 MAG - È difficile, è impossibile trovare delle parole giuste. È che ci dispiace, ma non è neanche la parola giusta. Non esiste una parola giusta che possa descrivere quanto ci di ... tuttosport.com

La sorella di El Koudri in lacrime: Ogni pensiero va alle vittime e a chi ha subito l’incuboIn un audio Carmen El Koudri piange e chiede scusa ai feriti e alle famiglie distrutte dall’auto guidata dal fratello che sabato ha falciato sette persone a ... bologna.repubblica.it

Desafío LATAM o coderhouse? reddit