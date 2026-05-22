Inzaghi ci risiamo | vantaggio sperperato e scudetto sfumato all’ultimo! Le analogie tra Inter e Al Hilal

Un altro episodio di rimpianti nel mondo del calcio si è verificato quando una squadra ha perso un vantaggio decisivo in extremis, compromettendo le possibilità di conquistare il titolo. La situazione ripropone analogie tra le esperienze di due formazioni, una italiana e una saudita, entrambe guidate dall’allenatore. In entrambi i casi, la squadra ha visto sfumare un risultato favorevole all’ultimo momento, portando a conclusioni simili in termini di esito e conseguenze.

Inzaghi, ci risiamo: vantaggio sperperato e scudetto sfumato all’ultimo anche in Arabia Saudita! Le analogie tra la sua Inter e il suo Al Hilal. Niente da fare per Simone Inzaghi. L’allenatore italiano vede sfumare la Saudi Pro League all’ultima giornata, nonostante il successo per 1-0 del suo Al Hilal sul campo dell’ Al Fayha. La vittoria non è bastata, perché l’ Al Nassr di Cristiano Ronaldo ha travolto il Damac per 5-1, conquistando il decimo titolo della propria storia e chiudendo il campionato a quota 86 punti, due in più rispetto alla squadra di Inzaghi. Decisivo ancora una volta il campione portoghese, autore di una doppietta dopo le reti di Mané e Coman. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

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