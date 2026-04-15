Incubo Inzaghi in Arabia Saudita come all’Inter | zero tituli e possibile addio

Simone Inzaghi si trova in Arabia Saudita senza aver vinto trofei, simile alla sua esperienza all’Inter, dove non sono arrivati successi importanti. La sua situazione ricorda quella di un passato recente, quando lasciò il club dopo una finale persa in Germania. Attualmente, l’allenatore non ha ottenuto risultati significativi e potrebbe presto cambiare squadra. La sua carriera sembra attraversare un momento di difficoltà, senza traguardi concreti da mesi.

Come in un eterno giorno della marmotta, Simone Inzaghi sta rivivendo in Arabia Saudita l’incubo che lo ha portato a salutare l’Inter dopo la notte della finale persa a Monaco di Baviera. Chiudere la stagione senza titoli, rimontato e beffato nonostante un percorso a lungo competitivo: è successo in nerazzurro e molti tifosi non glielo hanno ancora perdonato, si sta ripetendo sulla panchina dell’Al Hilal con l’aggravante che questa volta Inzaghi guidava davvero la squadra più forte di tutte. La prima parte di 2026 è stata tragica dal punto di vista dei risultati sportivi. Mai sconfitto, l’Al Hilal ha quasi smesso di vincere (6 pareggi nelle ultime 11 giornate) subendo rimonta e sorpasso per mano dell’Al Nassr di Cristiano Ronaldo: dal +7 di gennaio al -5 che a sei turni dalla fine assomiglia a una sentenza.🔗 Leggi su Panorama.it

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