Inzaghi Al Hilal dopo il KO contro Mancini ora la panchina traballa! La stagione flop dell’ex Inter

Dopo la sconfitta contro l’allenatore che aveva sostituito, la posizione di Simone Inzaghi sulla panchina dell’Al Hilal è diventata oggetto di discussione. La stagione dell’ex allenatore dell’Inter è stata definita deludente, e le voci di un possibile cambio sono aumentate. La dirigenza non ha ancora annunciato decisioni ufficiali, ma l’incertezza sulla sua permanenza si fa sempre più pressante.

Chivu Inter, il futuro si costruirà insieme! Scudetto e poi rinnovo: il tecnico avrà un peso maggiore sul mercato! 2 i nomi sul tavolo Mercato Inter, Ordonez resta nel mirino di Ausilio: il Bruges fa muro e spara una valutazione monstre! Vlahovic Juve, settimana calda: atteso un nuovo incontro con Ristic. Le sensazioni dalla Continassa sul rinnovo del serbo Chivu Inter, il futuro si costruirà insieme! Scudetto e poi rinnovo: il tecnico avrà un peso maggiore sul mercato! 2 i nomi sul tavolo Juve, i numeri non mentono! I bianconeri vantano il secondo miglior attacco della Serie A: sono ben 18 i marcatori diversi! I dettagli Totti sicuro: «Sia Gasperini che Ranieri devono avere il rispetto verso i tifosi.🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Inzaghi Al Hilal, dopo il KO contro Mancini ora la panchina traballa! La stagione flop dell’ex Inter Al Hilal, che flop: Inzaghi rischia la panchina, non solo per colpa di ManciniOggi dire che la panchina di Simone Inzaghi all’Al Hilal è a rischio assume i contorni di un understatement. Conceição trionfa con l'Al Ittihad: battuto Mancini, ora la sfida all'Al Hilal di InzaghiLa chiusura della AFC Champions League Elite ha messo in evidenza la prova di maturità dell’Al Ittihad, guidato da Sergio Conceição, che ha...