Investita dal camioncino dei rifiuti Donna bielorussa di 64 anni perde la vita sulla sua bicicletta

Nelle prime ore di ieri, lungo via Prealpi nella frazione di Rescalda, si è verificato un incidente che ha coinvolto una donna di 64 anni. La donna, che si trovava in bicicletta, è stata investita da un camioncino impegnato nella raccolta del vetro. L’impatto è stato fatale per la donna, che ha perso la vita sul posto. Sul luogo sono intervenuti i soccorsi, ma non c’è stato nulla da fare. La strada è stata temporaneamente chiusa per consentire i rilievi.

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Una tragedia si è consumata nelle prime ore del mattino di ieri lungo via Prealpi, nella frazione di Rescalda, dove una donna di 64 anni ha perso la vita dopo essere stata investita da un camioncino della raccolta del vetro. L’incidente è avvenuto intorno alle 6.30. La vittima, cittadina bielorussa, percorreva la strada in bici quando, per cause ora al vaglio dei carabinieri della compagnia di Legnano, è stata travolta dal mezzo in uso alla società che gestisce il servizio di raccolta del vetro per conto di Aemme Linea Ambiente. L’impatto è stato violentissimo. Le condizioni della donna sono apparse subito disperate ai soccorritori della Croce Rossa di Legnano, arrivati sul posto insieme all’elisoccorso. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Investita dal camioncino dei rifiuti. Donna bielorussa di 64 anni perde la vita sulla sua bicicletta ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Leggi anche: Investita sulla provinciale. Travolta a bordo strada. Muore sul colpo a 64 anni Investito a 82 anni mentre pedala sulla sua biciclettaGrande spavento a Bulciago nella mattinata di domenica: l'anziano è stato trasportato in ospedale. Ciclista investita dal camion della nettezza urbana: 64enne deceduta in ospedaleL'incidente è avvenuto questa mattina, giovedì 21 maggio, in via Prealpi, all'altezza del civico 28, a Rescalda, frazione di Rescaldina, nel Milanese ... fanpage.it So che la maggior parte delle persone pensa che questa cosa sia stata investita da un camioncino, ma è ancora la mia carta preferita reddit