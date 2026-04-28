Investita sulla provinciale Travolta a bordo strada Muore sul colpo a 64 anni

Una donna di 64 anni è deceduta ieri pomeriggio a Villongo, dopo essere stata investita da un’auto lungo la strada provinciale 81, nella zona di via Tengattini, al confine con Foresto Sparso. L’incidente è avvenuto intorno alle 12.15, mentre la vittima si trovava sulla strada, e nonostante i soccorsi, è deceduta sul colpo. La dinamica e le cause dell’incidente sono ancora al vaglio delle autorità.

Ha perso la vita dopo essere stata investita da un’auto. La disgrazia ieri attorno alle 12.15 a Villongo, in via Sora, al confine con Foresto Sparso, lungo la strada provinciale 81, nella tratta di via Tengattini. Vittima una donna di 64 anni, Cinzia Marchionni, residente a Credaro: è deceduta sul posto per le ferite riportate. Secondo una prima ricostruzione dei fatti e stando ai primi rilievi, l’auto condotta da un 31enne procedeva verso Villongo, nella stessa direzione della donna, che è stata colpita dalla vettura e, nell’urto, è stata sbalzata nel fossato a bordo strada. La violenza dell’impatto è testimoniata dalle lamiere accartocciate del cofano della vettura e dal parabrezza sfondato in corrispondenza del sedile passeggero.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Investita sulla provinciale. Travolta a bordo strada. Muore sul colpo a 64 anni Notizie correlate Cammina a bordo strada, donna travolta da un’auto sulla Cassia Sud muore sul colpoLa donna, Mallawage Seetha Jayaratnb, stava andando al lavoro quando è stata presa in pieno dalla Fiat Panda guidata da un ragazzo di vent'anni. Travolta da un’auto mentre cammina sulla provinciale: Cristina Corbellini di Frascarolo muore sul colpo a 57 anniFrascarolo (Pavia), 19 marzo 2026 – Aveva appena terminato il suo turno di lavoro alla Vibac, azienda che ha sede nella zona industriale di Ticineto,... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Investimento sulla Provinciale a Villongo, 64enne muore travolta da un’auto; Investita sulla provinciale. Travolta a bordo strada. Muore sul colpo a 64 anni; Travolta da un’auto sulla Provinciale: donna muore sul colpo - BresciaToday; Travolta da un’auto a Villongo: muore una donna di 65 anni - Foto. Investita sulla provinciale. Travolta a bordo strada. Muore sul colpo a 64 anniL’incidente ieri intorno a mezzogiorno sulla sp81, tra Villongo e Foresto Sparso. La donna è stata sbalzata nel fossato, inutili i soccorsi con l’elicottero. ilgiorno.it Investimento sulla Provinciale a Villongo, 64enne muore travolta da un’autoL'incidente mortale lunedì mattina. La donna era a piedi: vani i soccorsi dei sanitari, sul posto anche l'elisoccorso ... bergamonews.it Liratv. . Tragedia sulla Cilentana: investita mortalmente una donna "Investimento mortale sulla Cilentana, vittima una 46enne georgiana. Inutili i soccorsi, la donna é morta sul colpo" Continua a leggere sul nostro sito! #carabinieri #cilentana #indagini # - facebook.com facebook