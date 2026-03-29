Doppio incidente con biciclette nella mattina di domenica a Lecco. Il primo si è verificato alle 10 a Bulciago, lungo la provinciale Ex SS342, quando un uomo di 82 anni è stato investito mentre pedalava. I dettagli su eventuali feriti o interventi non sono stati ancora comunicati.

Grande spavento a Bulciago nella mattinata di domenica: l'anziano è stato trasportato in ospedale. Poco dopo un secondo investimento sulla vecchia Lecco-Ballabio, vittima una 31enne Doppio investimento ciclistico nella domenica mattina lecchese. Il primo episodio si è verificato a Bulciago, lungo la provinciale Ex SS342, alle 10.30. Un uomo di 82 anni in sella a una bicicletta è stato urtato da un veicolo: immediata è scattata la chiamata al Numero unico per le emergenze 112. La centrale operativa Soreu Laghi ha inviato sul posto l'ambulanza della Croce Verde di Bosisio e l'automedica. L'anziano è stato soccorso e quindi trasportato all'ospedale Manzoni di Lecco in codice giallo a seguito dei traumi riportati. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

© Leccotoday.it - Investito a 82 anni mentre pedala sulla sua bicicletta

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