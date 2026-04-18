Urtato da un' auto mentre attraversa giovane finisce al Bufalini | non è grave

Un giovane è stato investito da un'auto mentre attraversava in viale Matteotti, tra la rotonda di corso Mazzini e piazzetta Savonarola, nella mattinata di sabato. L'incidente è avvenuto durante le ore mattutine e il ragazzo è stato trasportato all'ospedale Bufalini. Le sue condizioni sono risultate non gravi. Sul posto sono intervenuti i mezzi di soccorso e le forze dell'ordine per i rilievi.

Incidente stradale nella mattinata di sabato lungo viale Matteotti, nel tratto compreso tra la rotonda di corso Mazzini e piazzetta Savonarola. Intorno alle 11, per cause ancora al vaglio della Polizia Locale, si è verificato un contatto tra una vettura e un giovane pedone.Abbonati alla sezione.🔗 Leggi su Forlitoday.it Notizie correlate La palla gli finisce in strada mentre sta giocando: bambino urtato da un'auto sulla ProvincialeSul posto si sono fiondati nell'arco di poco i vigili del fuoco, l'ambulanza, i carabinieri e anche l'elicottero di soccorso Un pomeriggio di paura... Leggi anche: Investita da un'auto mentre attraversa la Tiburtina, bambina di 8 anni finisce in ospedale Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Incidente alla rotatoria di via Sesto: rider urtato da un’auto; Ciclista travolto da un’auto a Casale Litta: Mi hanno urtato con lo specchietto, ora cerco testimoni; Bergamo, ubriaco alla guida travolge tre ciclisti: morto un 34enne; Mikel Landa costretto al ritiro al Giro dei Paesi Baschi: in gara è stato investito da un'auto medica. Investito da un’auto in retromarcia a Vercurago: non è in gravi in condizioniUn uomo di 68 anni coinvolto in un incidente in via Adda, vicino al parcheggio del campo sportivo Sul posto ambulanza, Carabinieri e soccorritori VERCURAGO – Attimi di apprensione nella mattinata di o ... msn.com Ciclista travolto da un’auto a Casale Litta: Mi hanno urtato con lo specchietto, ora cerco testimoniÈ ricoverato in gravi condizioni ma fuori pericolo l’uomo investito in via Marcobi. L’avvocato: L’auto si è fermata ma non è stata identificata, chi ha visto qualcosa si faccia avanti ... varesenews.it Indagini in corso sull'incidente di ieri sera avvenuto in via dei Principati a Salerno in cui è rimasto un 60enne che sarebbe stato urtato da un pullman di linea in transito. Il malcapitato è stato soccorso prontamente dai passanti e trasportato d'urgenza all'ospedal - facebook.com facebook