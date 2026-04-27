Investita da una moto mentre attraversa 12enne portata al Gaslini

Da genovatoday.it 27 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Lunedì mattina, alle 7.40, un incidente si è verificato in corso Italia, all'intersezione con via Campanella, coinvolgendo una ragazza di 12 anni e una moto. La Croce Bianca Genovese è intervenuta con un’ambulanza in codice rosso, accompagnando la ragazza al Gaslini. Sul luogo anche un’auto medica Golf 1.

Intorno alle 7.40 di lunedì 27 aprile 2026 la Croce Bianca Genovese è intervenuta con l'ambulanza 3-273 in codice rosso in corso Italia, all'intersezione con via Campanella, per un investimento di pedone, insieme all'auto medica Golf 1.Per cause da chiarire, una ragazzina di 12 anni è stata.🔗 Leggi su Genovatoday.it

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