Investita da una moto mentre attraversa 12enne portata al Gaslini

Lunedì mattina, alle 7.40, un incidente si è verificato in corso Italia, all'intersezione con via Campanella, coinvolgendo una ragazza di 12 anni e una moto. La Croce Bianca Genovese è intervenuta con un’ambulanza in codice rosso, accompagnando la ragazza al Gaslini. Sul luogo anche un’auto medica Golf 1.

Intorno alle 7.40 di lunedì 27 aprile 2026 la Croce Bianca Genovese è intervenuta con l'ambulanza 3-273 in codice rosso in corso Italia, all'intersezione con via Campanella, per un investimento di pedone, insieme all'auto medica Golf 1.Per cause da chiarire, una ragazzina di 12 anni è stata.🔗 Leggi su Genovatoday.it Notizie correlate Investita da una moto mentre attraversa, portata in ospedaleUna donna è rimasta ferita dopo che una moto, per ragioni da chiarire, l'ha scontrata mentre attraversava la strada in via Fereggiano. Donna investita mentre attraversa sulle strisce a Como: 41enne portata al Sant'AnnaUna donna di 41 anni è stata investita nella serata di ieri, mercoledì 4 febbraio, in via Dottesio a Como. Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Investita da una moto mentre attraversa, 12enne portata al Gaslini; Genova, dodicenne investita da una moto in corso Italia: trasportata al Gaslini; Dodicenne investita da una moto in corso Italia: trasportata al Gaslini -; Diciassettenne in bicicletta investita da una moto. Ambulanza e automedica sul posto. Genova, dodicenne investita da una moto in corso Italia: trasportata al GasliniGenova – Una dodicenne è stata investita da una moto in corso Italia, all'intersezione con via Campanella. Per cause da chiarire la studentessa è stata colpita mentre si trovava sull'attraversamento. ilsecoloxix.it Paura in Corso Italia: dodicenne investita da una moto sulle strisce pedonaliL'incidente è avvenuto all'altezza di via Campanella durante l'ora di punta. La ragazzina è stata trasportata in codice giallo all'ospedale Gaslini ... lavocedigenova.it #LavenoMombello, il racconto della donna che sabato è stata investita da un ragazzo in via Monteggia: «Strada usata come pista. Abbiamo paura a uscire» https://www.prealpina.it/pages/moto-a-velocita-folli-lallarme-da-laveno-411760.html - facebook.com facebook La bambina di 18 mesi investita da un trattorino tosaerba a Loria resta in condizioni gravissime a Padova: dopo gli interventi le e' stata amputata una gamba. #Veneto #Treviso #Padova #Cronaca #Sanita #Inevidenza x.com