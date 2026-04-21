Il Governo ha stanziato 60 milioni di euro per bonificare 15 siti in Campania. Santangelo ha annunciato un nuovo incontro con il commissario Vadalà, sottolineando la volontà di accelerare le operazioni di messa in sicurezza. La decisione arriva dopo un lungo iter di interventi e richieste, e mira a risolvere le questioni ambientali legate a diverse aree della regione. La notizia viene accolta con soddisfazione da alcuni rappresentanti locali.

Tempo di lettura: 2 minuti “Con grande soddisfazione esprimo il mio apprezzamento per il significativo passo in avanti compiuto dal Governo nazionale sul fronte delle bonifiche in Campania, segno tangibile dell’attenzione della premier Meloni per il nostro territorio. Sono stati stanziati 60 milioni di euro per intervenire con urgenza su 15 siti contaminati della nostra regione, un’azione concreta che dimostra finalmente una risposta all’altezza delle emergenze ambientali che da decenni affliggono il nostro territorio”. Lo dichiara Vincenzo Santangelo, Presidente della Commissione Speciale Anticamorra, beni confiscati, Bonifiche ambientali ed ecomafie della Regione Campania.🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Dal Governo 60 mln per bonificare 15 siti, Santangelo: “Subito nuovo vertice con il commissario Vadalà”

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