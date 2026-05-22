Interfacciamoci | al Teatro Jolly lo spettacolo con Giovanni Nanfa e Sathor

Dal 29 al 31 maggio, il Teatro Jolly di Palermo ospiterà la replica di “Interfacciamoci”, uno spettacolo che vede protagonisti Giovanni Nanfa e Sathor. La rappresentazione si svolgerà in tre serate consecutive, attirando il pubblico locale interessato a questo evento teatrale. La pièce sarà presentata in questa sede, offrendo l’opportunità di assistere a una performance con due artisti coinvolti. La programmazione si inserisce nelle attività culturali della città in questa stagione.

Al Teatro Jolly di Palermo dal 29 al 31 maggio replica “Interfacciamoci”, spettacolo con Giovanni Nanfa e Sathor. Cosa succede se un umorista incontra un mentalista? L’aspetto più interessante sicuramente è il tentativo reciproco di ognuno di invadere il campo dell’altro. All’interno di. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Leggi anche: "Nella distensione del tempo. parole, musica e gesti teatrali": lo spettacolo di Achille Fulfaro al Teatro Jolly

“Certi Obblighi… Donna Mimma”: al teatro Jolly lo spettacolo che porta in scena due novelle di PirandelloDue personaggi ai margini, un piccolo paese siciliano e il peso soffocante delle convenzioni sociali.

Il principe dei Saiyan arriva a Palermo: Gianluca Iacono al Teatro Jolly con Vegeta è morto (e l’ho ucciso io)La storica voce italiana di Vegeta porta in scena una riflessione brillante tra ironia e cultura pop, mettendo a confronto identità e libertà Una delle voci più celebri dell’animazione italiana arriva ... vivienna.it

PALERMO. TEATRO DITIRAMMU la stagione prosegue al Teatro Jolly, con Talè chi mi misiru i mortiIl Teatro Ditirammu prosegue la programmazione della rassegna Favolandia, che si svolgerà sul palcoscenico del Teatro Jolly di Palermo (via Costantino Domenico, 55-56) con il secondo appuntamento. L’1 ... lavocedellisola.it