Nella distensione del tempo parole musica e gesti teatrali | lo spettacolo di Achille Fulfaro al Teatro Jolly

Al Teatro Jolly si è tenuto uno spettacolo che ha unito parole, musica e gesti teatrali, presentando i cinque libri di Achille Fulfaro e le otto canzoni tratte dal suo nuovo album intitolato

“Nella distensione del tempo. Parole, musica e gesti teatrali", è l’evento di presentazione dei cinque libri di Achille Fulfaro e delle otto canzoni a essi associate, tratte dal suo nuovo album "Nella distensione del tempo".Attraverso performance artistiche dal vivo, brani tratti dai libri di Achille Fulfaro e le sue canzoni, il pubblico viene accompagnato in un percorso che attraversa il rapporto tra l’essere e il tempo: come memoria, come viaggio e ritorno, come trasformazione e come cambiamento. Una sequenza di eventi che da lineari diventano via via circolari."È come una percezione. Nella vita quotidiana. Una sensazione che ci siano squarci di proiezioni di altre verità, di altre realtà, altre possibilità" (da Un'Altra Vita, di Achille Fulfaro). 🔗 Leggi su Palermotoday.it © Palermotoday.it - "Nella distensione del tempo. parole, musica e gesti teatrali": lo spettacolo di Achille Fulfaro al Teatro Jolly Articoli correlati "Shakespeare tra parole e musica" al Teatro Biondo: va in scena lo spettacolo omaggio al grande autore ingleseVa in scena nella Sala Grande del Teatro Biondo di Palermo, martedì 14 e mercoledì 15 gennaio alle ore 10. Leggi anche: "Escort (ese) ma mi piace": lo spettacolo al Teatro Jolly