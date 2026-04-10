Certi Obblighi… Donna Mimma | al teatro Jolly lo spettacolo che porta in scena due novelle di Pirandello

Al teatro Jolly è in programma uno spettacolo che porta in scena due novelle di Pirandello, intitolato “Certi Obblighi… Donna Mimma”. La rappresentazione si svolge in un contesto che presenta due personaggi ai margini della società, ambientati in un piccolo paese siciliano. Le storie messe in scena affrontano il peso delle convenzioni sociali, evidenziando le tensioni e le difficoltà vissute dai protagonisti. L’evento teatrale si inserisce in una programmazione dedicata alla letteratura e al teatro classico.