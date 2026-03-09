Dal Rinascimento all’Intelligenza Artificiale | a Firenze il Convegno dei Cavalieri del Lavoro

Il 21 marzo alle 9, a Firenze, presso l’Istituto di Scienze Militari Aeronautiche, si svolgerà il Convegno Nazionale 2026 organizzato dalla Federazione Nazionale dei Cavalieri del Lavoro. L’evento, intitolato

La Federazione Nazionale dei Cavalieri del Lavoro organizza il Convegno Nazionale 2026, che si terrà il 21 marzo alle 9 a Firenze, presso l’ Istituto di Scienze Militari Aeronautiche. L’incontro, intitolato “Il lavoro, la passione del fare. Dalla Bottega del Rinascimento all’Intelligenza Artificiale”, propone un’analisi approfondita sul valore del lavoro come motore di progresso civile e strumento di coesione sociale, con uno sguardo che unisce sapere artigiano e innovazioni tecnologiche, fino alle frontiere dell’Intelligenza artificiale. Apertura e relazioni introduttive. I lavori si apriranno con il saluto di Cesare Puccioni, presidente del Gruppo Toscano dei Cavalieri del Lavoro, seguito dalla relazione introduttiva del professor Patrizio Bianchi, già ministro dell’Istruzione e titolare della Cattedra Unesco. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

