È stata pubblicata un’introduzione al volume di Lucio Romano intitolato “Un umanesimo digitale? Appunti di etica dell’intelligenza artificiale”. Il testo affronta i temi legati all’etica e alle implicazioni dell’intelligenza artificiale nel mondo contemporaneo. Si tratta di un saggio che analizza le sfide poste dallo sviluppo tecnologico e le riflessioni sul rapporto tra umanità e innovazione digitale.

Pubblichiamo l’introduzione del volume di Lucio Romano, “”, di recente pubblicazione. L’autore è docente di bioetica presso la Pontificia Facoltà Teologica dell’Italia Meridionale di Napoli, Sezione San Tommaso d’Aquino, e componente del comitato scientifico del Centro Interuniversitario di Ricerca Bioetica (Cirb). È stato membro del Comitato nazionale per la bioetica presso la Presidenza del Consiglio dei ministri dal 2018 al 2022 e senatore della Repubblica nella XVII legislatura, eletto nella lista Con Monti per l’Italia. di Lucio Romano I sistemi di intelligenza artificiale (IA) sono protagonisti di una vera e propria trasformazione sociale.🔗 Leggi su Ildenaro.it

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