Scuole intelligenza artificiale | al via il piano da 100 milioni di euro

Oggi è stato pubblicato un avviso da 100 milioni di euro destinato a finanziare programmi di formazione per il personale scolastico, con l’obiettivo di promuovere l’utilizzo dell’intelligenza artificiale nelle scuole. Il progetto prevede anche workshop e laboratori rivolti a insegnanti e operatori scolastici, con lo scopo di favorire un impiego consapevole e sicuro delle tecnologie AI nell’ambiente scolastico.

È stato pubblicato oggi l’avviso da 100 milioni per l’attivazione di percorsi di formazione per il personale scolastico, di workshop e laboratori per un utilizzo consapevole e sicuro dell’IA nella scuola. L’avviso intende individuare le scuole che svolgeranno il ruolo di snodi formativi sull’Intelligenza Artificiale sul proprio territorio e prevede il finanziamento di azioni di formazione sugli aspetti connessi con la regolamentazione e le disposizioni di utilizzo dell’IA all’interno della scuola, in attuazione delle Linee guida per l’introduzione dell’Intelligenza Artificiale. “Con questo nuovo Piano si compie un ulteriore passo in avanti... 🔗 Leggi su Ildenaro.it Articoli correlati Intelligenza Artificiale a scuola: al via il piano di formazione del Ministero da 100 milioni di euroÈ stato pubblicato oggi l'avviso da 100 milioni per l'attivazione di percorsi di formazione per il personale scolastico, di workshop e laboratori per... Intelligenza artificiale: 100 milioni alle scuole per progetti di formazione. DECRETOCon un decreto firmato l’11 novembre 2025, il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha stanziato 100 milioni di euro da destinare alla formazione... 444 Megapack Tesla: il maxi accumulo che cambia la rete Una raccolta di contenuti su Scuole intelligenza artificiale al via... Temi più discussi: Intelligenza artificiale a scuola, bando da 100 milioni: candidature aperte fino al 17 aprile. L'AVVISO; Intelligenza artificiale a scuola, al via corsi per i docenti: domande istituti entro il 17 aprile. Valditara: Passo in avanti; L’intelligenza artificiale è già in classe (anche se la scuola fa finta di niente); Come gli studenti usano davvero l’Intelligenza Artificiale. Intelligenza artificiale a scuola, al via corsi per i docenti: domande istituti entro il 17 aprile. Valditara: Passo in avantiIntelligenza artificiale a scuola: è stato pubblicato oggi, 27 marzo, un avviso da 100 milioni per l’attivazione di percorsi di formazione per il personale scolastico, di workshop e laboratori per un ... tecnicadellascuola.it Intelligenza artificiale a scuola, bando da 100 milioni: candidature aperte fino al 17 aprileIl Ministero dell’Istruzione e del Merito ha pubblicato un avviso da 100 milioni di euro per l’avvio di un piano nazionale di formazione sull’uso dell’intelligenza artificiale nelle scuole. orizzontescuola.it Buongiorno mi è arrivata la mail per inserire i dati delle scuole per il tirocinio diretto...ma c'è una scadenza per l'invio dei documenti - facebook.com facebook Israele ha bombardato e distrutto tutte le scuole, tutte le università, e la maggior parte degli ospedali a Gaza. E finora Israele e gli Stati Uniti hanno completamente distrutto oltre 600 scuole e bombardato 25 tra ospedali e centri medici in Iran. Il che mette in pro x.com