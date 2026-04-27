Il Decreto 9 dicembre 2025 n 221 nuove Indicazioni nazionali per il curricolo | implicazioni organizzative e didattiche per le istituzioni scolastiche

Il Decreto Ministeriale del 9 dicembre 2025, numero 221, ha approvato le nuove Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione. Questo provvedimento sostituisce il precedente documento del 2012 e introduce modifiche nelle modalità di organizzazione e didattica delle istituzioni scolastiche. Le nuove linee guida delineano le priorità e le strategie per l’offerta formativa delle scuole in Italia.

Il Decreto Ministeriale 9 dicembre 2025 n. 221 introduce le nuove Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione, sostituendo il documento del 2012. L’adozione delle nuove Indicazioni entrerà in vigore a partire dall’anno scolastico 20262027, con applicazione iniziale nelle classi prime della scuola primaria e della scuola secondaria di primo. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Notizie correlate Indicazioni Nazionali 2025 – Le principali novità per la progettazione del curricoloIl Decreto Ministeriale 2212025 Il Decreto del Ministro dell’istruzione e del merito 9 dicembre 2025, n. Nuove Indicazioni nazionali Primo ciclo dal 2026-2027, MIM emana la nota: latino opzionale alle medie e più informatica e approccio all’Intelligenza Artificiale nel curricoloIl Ministero dell’Istruzione e del Merito ha avviato l’attuazione delle nuove Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del... Contenuti e approfondimenti Argomenti più discussi: Assunzioni Docenti Sostegno 2026-27: Proroga Ruoli da GPS Prima Fascia. Il Decreto; Decreto 31 marzo 2026 GU n.81 dell'8 aprile 2026; Decreto Milleproroghe 2026: le novità per l’edilizia; Riaperto il centro storico di Milano alla politica (sentenza Tar) (9.12.1991). Liste d’attesa. In GU il decreto che stanzia 27,4 milioni per la piattaforma nazionaleIl decreto del 9 dicembre 2025, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, ripartisce i fondi tra le regioni per rendere operativo il sistema unico di monitoraggio e gestione dei tempi di attesa. IL DECRETO ... quotidianosanita.it È stato pubblicato il Decreto ministeriale n. 40 del 9 marzo 2026, che destina risorse per la formazione del personale amministrativo, tecnico e ausiliario nell’ambito del Programma Nazionale “Scuola e competenze” 2021-2027. x.com In zona Cesarini il Governo ha convertito in legge il terzo Decreto Sicurezza della legislatura . Nuove norme su rimpatri, stop al gratuito patrocinio per i ricorsi contro le espulsioni e fermo preventivo per le manifestazioni scatenano uno scontro istituzionale duri - facebook.com facebook