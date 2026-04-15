PNRR scuola | avviso da 100 milioni per l’intelligenza artificiale candidature entro le 15 del 17 aprile

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha pubblicato un avviso che mette a disposizione 100 milioni di euro per promuovere l’uso dell’intelligenza artificiale nelle scuole italiane. La richiesta di partecipazione deve essere presentata entro le 15 del 17 aprile. L’iniziativa rientra nel quadro del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, nel settore dedicato all’istruzione.

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha pubblicato un avviso da 100 milioni di euro per la diffusione dell’intelligenza artificiale nella didattica, nell’ambito del PNRR (Missione 4 – Istruzione). Il provvedimento attua il decreto ministeriale n. 2192025 e richiama il regolamento europeo sull’IA del 2024, la legge nazionale del 2025 e le linee guida ministeriali. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Intelligenza artificiale a scuola, bando da 100 milioni: candidature aperte fino al 17 aprile. L’AVVISOIl Ministero dell’Istruzione e del Merito ha pubblicato un avviso da 100 milioni di euro per l’avvio di un piano nazionale di formazione sull’uso...

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Temi più discussi: Online le graduatorie dell'avviso Arredi didattici innovativi per asili nido e scuole dell'infanzia; Avviso di disponibilità di personale dipendente per il conferimento di tre incarichi di lavoro autonomo occasionale nell'ambito del progetto PNRR Advanced Learning Multimedia Alliance for Inclusive Academic Innovation (ALMA) – Scuola IaD; Arredi didattici innovativi per asili nido e scuole dell’infanzia: pubblicate le graduatorie per 150 milioni di euro. Stanziati ulteriori 30 milioni di euro; La qualità degli ambienti educativi. Sono in arrivo altri fondi dal Pnrr: Quasi mezzo milione per gli arredi.

PNRR scuola: avviso da 100 milioni per l’intelligenza artificiale, candidature entro le 15 del 17 aprileIl Ministero dell’Istruzione e del Merito ha pubblicato un avviso da 100 milioni di euro per la diffusione dell’intelligenza artificiale nella didattica, nell’ambito del PNRR (Missione 4 – Istruzione) ... orizzontescuola.it

Quesiti sbagliati, graduatorie inesistenti e requisiti discutibili: così i concorsi Pnrr scuola si sono trasformati in uno Squid GameDovevano essere l'occasione per stabilizzare molti precari della scuola e sanare un'anomalia che ci allontana dal resto d'Europa: si sono trasformati in un percorso a ostacoli dove a perdere sono spes ... today.it

Concorso Scuola PNRR 3 - Ricorso contro gli esiti delle prove orali - facebook.com facebook

SCUOLA, MIM E ANCI: SCUOLA CENTRALE, PROSEGUIRE LAVORO AVVIATO CON PNRR. Il Ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, ha incontrato il Presidente dell’ANCI, Gaetano Manfredi, in un clima di grande cordialità e reciproca colla x.com