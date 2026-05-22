Inseguimento con spari davanti ai bar pieni di clienti | FOTO
Prima delle 20, su viale Europa tra Marcianise e Capodrise si è verificato un inseguimento tra un'auto in fuga e le gazzelle dei carabinieri. Durante la fuga, sono stati esplosi degli spari. L’auto ha attraversato l’area di due bar molto frequentati, il Mood e il Maudit, entrambi affollati di clienti in quel momento. La scena si è svolta davanti a numerosi presenti, senza che si abbiano notizie di feriti o di ulteriori dettagli sull’identità dei coinvolti.
Un'auto in fuga e le gazzelle dei carabinieri a inseguire. E' accaduto prima delle ore 20 su viale Europa, al confine tra Marcianise e Capodrise, all'altezza del bar Mood, pieno di clienti all'ora dell'aperitivo, così come il vicino Maudit. Secondo le testimonianze, un'Audi Q3 cercava di farsi. 🔗 Leggi su Casertanews.it
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