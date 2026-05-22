Inseguimento con spari davanti ai bar pieni di clienti dopo la rapina | FOTO

Nelle prime ore della sera, poco prima delle 20, un'auto è partita a tutta velocità su viale Europa, tra i confini di Marcianise e Capodrise, mentre le gazzelle dei carabinieri si sono messe all'inseguimento. L'auto in fuga ha attraversato la zona davanti a un bar molto frequentato, dove clienti erano impegnati nell'aperitivo. Durante l'inseguimento, sono stati esplosi alcuni colpi d'arma da fuoco. Sul luogo si sono recate le forze dell'ordine per i rilievi e le verifiche.

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