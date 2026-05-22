Inseguimento con spari davanti ai bar pieni di clienti dopo la rapina | FOTO
Nelle prime ore della sera, poco prima delle 20, un'auto è partita a tutta velocità su viale Europa, tra i confini di Marcianise e Capodrise, mentre le gazzelle dei carabinieri si sono messe all'inseguimento. L'auto in fuga ha attraversato la zona davanti a un bar molto frequentato, dove clienti erano impegnati nell'aperitivo. Durante l'inseguimento, sono stati esplosi alcuni colpi d'arma da fuoco. Sul luogo si sono recate le forze dell'ordine per i rilievi e le verifiche.
Un'auto in fuga e le gazzelle dei carabinieri a inseguire. E' accaduto prima delle ore 20 su viale Europa, al confine tra Marcianise e Capodrise, all'altezza del bar Mood, pieno di clienti all'ora dell'aperitivo. Secondo le testimonianze, un'Audi Q3, con un lampeggiante, cercava di farsi strada. 🔗 Leggi su Casertanews.it
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