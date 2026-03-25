Tragedia in un bar a Parete | 55enne si accascia dopo il caffè e muore davanti ai clienti

Un uomo di 55 anni si è accasciato improvvisamente nel bar di Parete dopo aver bevuto un caffè e, nonostante i soccorsi, è deceduto sul posto. La scena si è svolta davanti ai clienti presenti al momento. Sul luogo sono intervenuti i soccorsi sanitari, ma non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. La polizia ha avviato le indagini per chiarire le cause del decesso.

Dramma improvviso nel tardo pomeriggio in via Vittorio Emanuele: inutili i tentativi di rianimazione, la vittima era residente a Trentola Ducenta Un dramma improvviso ha scosso il pomeriggio di oggi a Parete, dove un uomo di 55 anni, identificato con le iniziali D.P., ha perso la vita all’interno del Rama Cafè, noto bar situato in via Vittorio Emanuele. Secondo quanto ricostruito, l’uomo era appena entrato nel locale e aveva pagato un caffè. Subito dopo, mentre si avvicinava al bancone, si è improvvisamente accasciato al suolo sotto gli occhi increduli dei presenti. Immediato l’allarme ai soccorsi. Sul posto sono intervenute due ambulanze, con il personale sanitario che ha trovato l’uomo già in arresto cardiaco e privo di respirazione. 🔗 Leggi su Casertanews.it © Casertanews.it - Tragedia in un bar a Parete: 55enne si accascia dopo il caffè e muore davanti ai clienti Articoli correlati Leggi anche: Ha un malore mentre passeggia e si accascia per strada: muore davanti ai passanti Leggi anche: Tragedia in strada: ciclista si accascia al suolo e muore Contenuti e approfondimenti su Tragedia in un bar a Parete 55enne si... Discussioni sull' argomento Crolla un muro, auto sepolta dalle macerie; Nettuno in lutto per Gigi Avvisati, artigiano e storico fotoreporter. Lite condominiale finita in tragedia a Parete nel Casertano, ucciso un uomoUna lite condominiale è finita in tragedia a Parete, nel Casertano. Secondo quanto accertato dai carabinieri della Compagnia di Aversa, intervenuti sul posto, la vittima è un uomo di 60 anni, ucciso a ... tg24.sky.it Lite condominiale finisce in tragedia a Parete nel Casertano: ucciso un uomo, fermato l'assassinoUn uomo è stato ucciso a Parete, in via 2 agosto, oggi pomeriggio intorno alle 16. All'origine dell'omicidio una lite condominiale per futili motivi, un posto auto probabilmente conteso. Un uomo di 60 ... ilmattino.it https://www.binews.it/attualita/tragedia-ad-altavilla-irpina-uomo-trovato-senza-vita-nel-garage-di-casa/ - facebook.com facebook Tragedia al campo volo di Serdiana: chi è la vittima, i 600 voli all’attivo e la virata fatale x.com