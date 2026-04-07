Spari davanti a un bar a Ponticelli | 20enne muore dopo il ricovero

Un giovane di 20 anni è deceduto dopo essere stato colpito da diversi colpi al torace davanti a un bar a Ponticelli. È stato soccorso e portato in ospedale, ma le ferite si sono rivelate fatali. La polizia ha avviato le indagini per chiarire la dinamica dell’accaduto. Al momento non sono state rese note altre informazioni sulla vicenda.

Il giovane è stato raggiunto da diversi colpi al torace mentre si trovava nei pressi di un bar: inutile la corsa in ospedale.. Tragedia nelle prime ore del mattino a Napoli, dove un ragazzo di 20 anni, Fabio Ascione, è stato ucciso in un agguato a colpi di arma da fuoco. Erano da poco passate le 5 quando, nel quartiere Ponticelli, alla periferia est della città, alcuni individui a bordo di uno scooter si sono avvicinati al giovane esplodendo diversi colpi, che lo hanno raggiunto al torace. Il 20enne si trovava nei pressi di un bar in via Carlo Miranda. Trasportato d’urgenza all’ospedale Ospedale Villa Betania, è deceduto poco dopo a causa delle gravi ferite riportate. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it © Puntomagazine.it - Spari davanti a un bar a Ponticelli: 20enne muore dopo il ricovero Leggi anche: Napoli, il 20enne Fabio Ascione ucciso vicino a un bar di Ponticelli Ponticelli, agguato all’alba: ucciso il 20enne Fabio Ascione all’esterno di un barAgguato all'alba nei pressi del bar Lively di via Carlo Miranda a Napoli, a Ponticelli, al confine con il comune di Cercola. Temi più discussi: Misterbianco, spari davanti a un bar; Paura e spavento a Crotone, sparati 22 colpi davanti a scuola: 4 fermi, le ipotesi sulle motivazioni del gesto; Passano in scooter davanti al bar e sparano: morto un 20enne; Spari davanti a scuole di Crotone, indagati quattro studenti 18enni. Usa, spari davanti alla Casa Bianca. L’intelligence avvia le indaginiDonald Trump ha trascorso il fine settimana alla Casa Bianca e non ha rilasciato commenti immediati sull'accaduto ... affaritaliani.it Spari davanti a scuole di Crotone, indagati quattro studenti 18enniSono stati esplosi 22 colpi di pistola. Le armi sono risultate fedeli riproduzioni. La Polizia ha denunciato quattro giovani di Rocca di Neto ... ilcrotonese.it Crotone, spari davanti a scuola. Intervento del CNDDU Il Coordinamento Nazionale Docenti della disciplina dei Diritti Umani esprime profonda preoccupazione e ferma condanna per quanto accaduto a Crotone, dove quattro studenti hanno esploso numerosi - facebook.com facebook