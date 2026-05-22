Nel quartiere cittadino, un nuovo progetto urbano sta portando alla luce un'installazione che utilizza i muri come superfici creative. L'intervento trasforma alcune pareti in spazi di espressione artistica, visibili a chi passa di corsa o si ferma ad ammirarli. La realizzazione si inserisce nel tentativo di abbellire le aree pubbliche e di coinvolgere i residenti attraverso l'arte. L'iniziativa si svolge in diverse parti della città e si concentra sulla riqualificazione di spazi urbani spesso trascurati.

C i sono muri che separano. E poi ci sono muri che, solo a guardarli, riescono a strapparti un sorriso. E fanno venire voglia di stare . iN’sieme. A Milano, all’ombra del Bosco Verticale, uno spazio urbano si accende di colori, parole scritte a mano e piccoli simboli pop che raccontano di quotidianità, emozioni e connessioni. Dare una definizione è difficile, perché non è una mostra, né tantomeno è una campagna tradizionale. Ma è il nuovo progetto, di grande impatto visivo, firmato iN’s Mercato insieme al l’artista e life coach milanese Short Love Message by Silvia Tosi. Con iN’s Mercato, fare la spesa diventa un momento felice. guarda le foto Qui la spesa diventa linguaggio contemporaneo. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - iN’s Mercato, con il suo nuovo progetto urbano mette la creatività al… muro

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Dubai Design District: il vero motore creativo che sta cambiando Dubai

Sullo stesso argomento

La donna chiede l’aiuto del boss del rione Sanità: “Ho un problema con l’ex di mia figlia…”Da una intercettazione sul clan Savarese-Sequino del rione Sanità emerge il ruolo dei boss, che si ponevano anche come risolutori di problemi di...

Il testamento di Umberto sparisce: Greta mette Odile con le spalle al muro? Cosa sapere Il testamento di Umberto scompare tra il 28 e il 29 aprile a Milano.

Nuovo appuntamento con le immagini storiche di #Genova conservate al Centro DocSAI Piazza del Carmine e il suo mercato in costruzione Fotografia del 18 luglio 1921 scattata dal Gabinetto Fotografico Municipale #GenovaMoreThanThis x.com