Una donna del rione Sanità ha chiesto aiuto al boss del quartiere, riferendo di avere un problema con l’ex di sua figlia. Da un’intercettazione che coinvolge il clan Savarese-Sequino, è stato scoperto come i boss del rione si siano spesso occupati di risolvere anche questioni di cittadini comuni, oltre alle loro attività illecite.

Da una intercettazione sul clan Savarese-Sequino del rione Sanità emerge il ruolo dei boss, che si ponevano anche come risolutori di problemi di semplici cittadini. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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