Tra il 28 e il 29 aprile a Milano, il testamento di un uomo di nome Umberto scompare misteriosamente. Nella stessa occasione, a Villa Guarnieri, una donna di nome Greta Marchesi mette in difficoltà Odile attraverso un ricatto. La vicenda si svolge in un contesto di tensione tra i protagonisti, senza che siano state ancora fornite spiegazioni ufficiali sulla scomparsa del documento.

? Cosa sapere Il testamento di Umberto scompare tra il 28 e il 29 aprile a Milano.. Greta Marchesi mette Odile in difficoltà con un ricatto a Villa Guarnieri.. Il testamento di Umberto scompare improvvisamente tra il 28 e il 29 aprile 2026, scatenando una tempesta di sospetti che mette direttamente in pericolo Odile mentre Greta Marchesi stringe la sua morsa decisionale. Le dinamiche interne al grande magazzino milanese si fanno estremamente serrate nelle prossime puntate de Il Paradiso delle Signore 10. Tra il 27 aprile e il 30 aprile, i protagonisti dovranno affrontare una serie di scontri che spaziano dalla gestione professionale alla sopravvivenza personale.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Il testamento di Umberto sparisce: Greta mette Odile con le spalle al muro

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