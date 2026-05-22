Inquinamento terra dei fuochi Auriemma M5S | Quadro allarmante urgono risposte immediate

La deputata del Movimento 5 Stelle ha commentato la situazione di inquinamento nella zona chiamata terra dei fuochi, con particolare riferimento alla città di Acerra. Ha definito il quadro come allarmante e ha sottolineato la necessità di ottenere risposte immediate. Auriemma, vicepresidente vicaria del gruppo alla Camera e coordinatrice della provincia di Napoli, ha evidenziato l’urgenza di interventi concreti per affrontare la problematica. L'intervento si inserisce in un contesto di crescente preoccupazione riguardo alla qualità del suolo e all'impatto ambientale nella regione.

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