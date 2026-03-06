Terra fuochi | Auriemma M5s guardia alta su roghi e inquinamento falde 

La Commissione parlamentare sui rifiuti è in visita in Campania per approfondire la questione dei roghi sospetti nei siti di stoccaggio e l’inquinamento delle falde acquifere. Durante l’indagine, si sono concentrati sulla presenza di incendi che si verificano nell’area dei Terra dei Fuochi, con particolare attenzione alle criticità ambientali legate alla gestione dei rifiuti. L’obiettivo è raccogliere informazioni sui rischi per la salute e l’ambiente nella regione.

